〈台北都會〉涼一夏 新北3處免費戲水消暑

2018-05-25

〔記者何玉華／新北報導〕連日高溫炎熱，新北市政府高灘地工程管理處開放八里左岸公園的水霧廣場、汐止星座公園的戲水噴泉，提供兩處讓民眾消暑的戲水空間；另外，鶯歌陶瓷博物館藝術園區頗受歡迎的水廣場，將從六月一日開放。

八里水霧廣場 紅外線感應

高灘處養護工程科長徐偉誌表示，八里左岸婚紗廣場以自然、幸福為主題進行景觀營造，其中設置的「水霧廣場」，當民眾經過紅外線感應裝置點時，地面會噴出大量水霧，如同沙漠中的綠洲一般，增加清涼感，幸運的話還有機會看到投射在水霧中的彩虹。

汐止星座公園噴泉 整點啟動

徐偉誌說，汐止星光橋旁的星座公園以地景、遊憩為主軸，設有星座地景、兒童遊具、沙坑、洗腳池等，其中一處戲水噴泉目前規劃每天上午八點至下午六點、每整點噴水十五分鐘，供民眾戲水消暑，旁邊也有各式星座圖騰的座椅供民眾休息。

鶯歌陶博館水廣場 6月開放

在鶯歌陶瓷博物館後方藝術園區的水廣場，也是夏天很受歡迎的親子遊憩區，公共藝術品「永恆浮動的球體」由五十個球體組成，還有可以玩沙的「兒童遊戲區」，預計六月一日開放。

由於高灘地是開放的無遮蔭空間，徐偉誌提醒民眾，戲水時務必做好防曬並補充水分，以免曬傷或中暑；鶯歌陶博館水廣場旁有綠蔭可以遮陽，部分沙坑區也有屋頂，六月一日開放後，平日從早上九點半開放到傍晚五點，假日延長到晚上六點，每週一進行水質檢測及維護，暫停開放。