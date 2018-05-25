〈北部〉整合實驗教育 宜蘭八月設育成中心

2018-05-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣被譽為台灣實驗教育火車頭，但開辦後遇到許多問題，像是人文國中小收費爭議、慈心華德福教育實驗高中校舍不足，縣府教育處斥資七百萬元，預計八月一日成立實驗教育創新育成中心，作為評鑑督導及解決疑難雜症的專責處理窗口。

二○○一年宜蘭縣就制定學校委託私人辦理自治條例，比教育部的「實驗三法」早了十三年。縣內現階段公辦民營實驗教育學校，有人文國中小、慈心華德福教育實驗高中、岳明國小等三校，體制內學校型態實驗教育學校，包括大進、湖山、東澳、大里、武塔國小、大同國中等六校，九校學生合計一千六百八十九人。

收費、校舍問題 爭議不少

宜蘭縣實驗教育走在尖端，問題也不少，舉例來說，人文國中小爆發收費爭議，經營團隊遭縣府解約，上週原經營團隊又從評選中勝出，招致質疑聲浪，慈心華德福教育實驗高中學生人數多，校舍不敷使用，縣府計畫停辦興中國中，騰出的校地傳出要給慈心華德福使用，引發軒然大波。

有鑑於此，教育處斥資七百萬元成立實驗教育創新育成中心，協助實驗教育學校強化教室增能、課程研發，並執行行政業務督導與評鑑，盼提升實驗教育學校教育品質減少紛擾。

教育處表示，實驗教育創新育成中心被定位為宜蘭縣實驗教育專責單位與整合窗口，已進入籌備階段，配置一名主任，兩名教職員、兩名行政人員，正在遴選合適場域當辦公地點。