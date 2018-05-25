〈北部〉花蓮學力檢核未達標 師要寫成長計畫

2018-05-25

首次實施 國中小教師哀哀叫

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣昨天舉辦中小學學習能力檢核，全縣小一到國二生共二萬一千五百人上場受測，考試科目包括國語文、數學及英語。該學力檢核至今年已連續實施第十五年，但縣府今年首度訂定「四年學力提昇計畫」，依學校規模，只要班級一定比例學生PR值未達標準，該科任課老師就要寫「班級成長計劃書」，讓基層教師哀鴻遍野！

這項學力檢核考試，今年國中的部份為全台廿二縣市聯合舉辦、聯合命題，統一在昨天考試；國小的題目則由花蓮縣自行命題。花縣小一到小六昨天共有一萬五千三百人上場，低年級只考國語，中年級考國語、數學；高年級考國語、英語、數學；國中七、八年級約六千二百人，考數學、英語文閱讀、英語文聽力及國語文，至於九年級生上週才剛考完教育會考，因此「免試」。

不過，今年起花蓮縣府也訂定「學力檢核暨提昇計畫」，從一○六至一一一學年度為期四年，各科訂出「檢核標準」為國語文PR30、數學PR50、英語文PR50；依學校人數規模，五十人以下學校全班三分之二以上未達標；五十一到九十九人學校全班二分之一以上未達標；一百人以上學校，全班三分之一以上未達標，未達標的科目的班級任課老師需填寫「班級成長計劃書」；如果未達標的人數比例比前一年增加二十％以上，也要寫班級成長計劃書；至於達標學生比率有比前一年進步十％以上，可免寫計劃書。

劉美珍說，之所以訂出國語文為PR30、數學為PR50、英語文為PR50的「檢核標準」，原因是自二○一四年舉辦首屆國中教育會考後，會考成績分為「精熟」A、「基礎」B及「待加強」C三個等級，但花蓮學生落在C的人數比例，國文就是三分之一學生都是C，數學、英文逼近一半是C；經過數據分析更發現，會考成績與歷年學力檢核的成績一比對，兩者「關聯程度很高」。

及早搶救低程度 輔導加入

劉美珍說，她知道很多中小學老師都非常認真教書，雖然偏鄉問題很多，但「至少希望可以把基本程度提昇起來」。這個四年提昇計畫其實就是會考「從C到B」的計畫，希望「待加強」C程度的學生可以愈來愈少。

她也說，不會讓未達標的老師「單打獨鬥」，未達標學校班級會有國教輔導團、督學入班輔導，教師可自選輔導援助的內容，並規劃教師增能研習，學校也會提供行政協助，希望及早為待加強的孩子做補救教學，以免程度落差隨著年級升高而愈來愈大。