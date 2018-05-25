〈北部〉竹南擬蓋滯洪池 工地藏陳年垃圾

2018-05-25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大厝里、海口里、港墘里因位處出海口，地勢低窪，數十年來飽受水患威脅，苗栗縣政府擬於蜆仔溝旁施作滯洪池，但水利署第二河川局日前進行工地鑽探時，在蜆仔溝閘門處旁近○．五公頃土地下，發現大量陳年廢棄物，因內政部要求於土地徵收前勘查，有關單位近期將與七戶地主協商清除，滯洪池工程恐再延宕。

縣府去年向中央爭取六千五百萬元治水經費，擬於中港溪支流的灰寮溪及蜆仔溝旁增設滯洪池，解決竹南鎮臨海三里的水患威脅。但二河局先於蜆仔溝閘門旁預定施工的一．六公頃土地進行鑽探，於三米深的地底，發現大量陳年廢棄垃圾，面積廣達○．五公頃，佔滯洪池預定地約卅二％。為避免土地徵收完成後又衍生後續廢棄物清理責任及經費負擔增加等問題，內政部要求環保署及苗縣府環保局先進行勘查，並依照廢棄物清理法追究相關責任。

縣府環保局表示，依廢清法規定，須由地主負責清除，但因該土地持分人複雜，再加上年代久遠，許多地主並不知情遭掩埋垃圾，若由苗縣府先行清除，恐也面臨求償無門窘境。竹南鎮公所也表示，該批廢棄物早在一九八八年前就已存在，多為家庭一般垃圾，因時間久遠，難追查行為人。

立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐昨邀集相關單位研商，初步研議於近期內由縣府召集七戶地主與相關單位協調，盼能盡速排除土地問題，使工程能早日動工。