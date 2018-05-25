〈北部〉5萬信眾隨行 白沙屯媽祖回宮

2018-05-25

8天7夜進香之旅 圓滿落幕

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆南下進香，超過五萬名信徒隨行，鑾轎於昨天下午兩點廿分回宮，也吸引大批信眾守候恭迎，將拱天宮及周邊擠爆。媽祖婆鑾轎經三進三出儀式後，在「進喔！」的呼聲中，衝入大殿安座，也宣告今年度八天七夜的進香之旅圓滿落幕。

白沙屯拱天宮媽祖婆今年南下北港朝天宮進香，於十六日晚間十一點四十分出發，大批信眾隨行，場面盛大，經卅五小時急行軍於十八日中午時分抵達北港，十九日上午六點五十五分進火，昨天下午二點廿分回宮，共八天七夜，將於六月四日零點卅分開爐。

秋茂園前換轎 中午停駕火車站

媽祖婆昨天上午從通霄鎮通灣里慈后宮起駕後，在秋茂園前方空地換轎，途中媽祖婆也露臉，讓不少信眾開心不已。媽祖婆並於中午停駕在白沙屯火車站前，當地信眾準備豐盛飯擔讓信眾「吃免驚」。

今年拱天宮媽祖婆徒步南下北港朝天宮進香，一路艷陽高照，天氣炎熱，仍無法阻擋眾人對媽祖婆的虔誠信仰與熱情；不少信眾表示，就算太陽再大、汗水幾乎浸濕了衣服，大夥一路堅持，香丁腳彼此互相打氣、幫忙，共同完成一場深具意義的宗教之旅。

昨天，超過五萬信眾陪伴媽祖婆從通霄鎮慈后宮一路回宮，義工組織白沙屯媽祖網路電視台也以空拍機拍下沿途畫面，信眾走在道路上宛如數公里長的人龍，場面震撼。

期間，媽祖婆於十九日從雲林縣北港朝天宮回鑾路上時，剛好當天國中會考，信眾為了避免影響考生，以掌聲代替鞭炮聲歡送，也博得好評。廿日，媽祖鑾轎行經西螺大橋溪州端時，黃姓男子從雲林縣帶著罹患腦癌、乳癌的母親前來，鑾轎突然轉向、抬高加持，黃男家人順利鑽到轎腳；另，鑾轎也入發生汽車爆衝意外釀一死三傷的彰化縣花壇鄉一家汽車經銷商，在廠區繞行一大圈賜福。