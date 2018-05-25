〈北部〉《桃園》腸病毒就診人次 下週恐破千

2018-05-25

〔記者陳昀／桃園報導〕腸病毒疫情隨天氣轉熱而增溫，桃園市近半個月腸病毒門急診就診人次攀升近兩倍，且比去年同期還高，市府衛生局預估下週就診人次恐破千、進入流行期，提醒家長讓學童勤洗手、多消毒，若出現急重症症狀請儘速送至五家急救責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院），詳情可電洽衛生局二十四小時防疫專線：0800-033-355。

衛生局疾病管制科科長陳效君指出，近三週門急診就診人次分別為四五四、六八八、八一四人次，去年同期只有三九八、五○六、五八七人次，研判可能是去年天氣轉熱得比較晚，但四月中旬到九月都是腸病毒活躍期。

衛生局長王文彥說，腸病毒型別中以七十一型最容易引發重症，目前桃園尚無個案，但全國已有零星病例；另，全國七例腸病毒併發重症個案中有四例為新生兒，很可能是透過胎盤垂直感染，孕婦產前若有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌痛等症狀，務必就醫並告知醫師。

衛生局表示，家長務必讓孩童以肥皂勤洗手，若有症狀應落實「生病不上學」，並密切注意有無持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆。