〈北部〉中壢火車站 前站交通分流微整形

2018-05-25

汽、機車上下車劃區分離

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢火車站周邊交通動線混亂，屢被網友評為「全台最亂的火車站」，市府交通局五月十一日開始分三階段，採漸進式推動前站交通微整形計畫，讓站前計程車單一排班動線，避免零星排班攬客、阻礙交通，汽、機車上下車也全部劃區分離，避免相互干擾，此三階段經費約兩百萬元，堪稱小而美的工程。

中壢火車站站體於一九七一年啟用，台鐵統計，中壢火車站每日進出站旅客逾五萬七千人次，旅客流量高居全台第三，僅次於台北及桃園火車站；中壢火車站前原有一段卅公尺長的載客臨停區，但接送旅客的汽、機車往往超出臨停區佔用車道，導致尖峰時段交通大打結，引來民怨。

對此，交通局多次會勘，並敲定五月十一日開始進行前站交通微整形，先將公車站自車站圓環移除，設置圓環內側計程車排班車道，避免人車交織以提高交通安全，執行後成效良好。

交通局長劉慶豐表示，另將汽車載客區改到火車站對面，讓小客車遠離火車站且有較充裕的空間等候載客，並將站前汽車下客區改於車站東側，旅客下車後方便就近至車站入口處；機車上下客區則分別設置在車站兩側。

計程車載客區改到出口旁

至於計程車載客區改到車站出口旁、依序排班，避免計程車為求載客下車攬客，零星流竄於人潮及車道間，佔用車道或與其他小客車爭道；交通局另規劃中和路的標線型人行道，以免與公車、機車產生擦撞危險，同時提醒載客駕駛配合至圓環對面等候載客。