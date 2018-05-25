〈北部〉梅雨遲到 石門水庫蓄水率跌破46％

2018-05-25

〔記者李容萍／大溪報導〕近三個月來全台降雨量不多，加上夏天用水量需求增高，北台灣重要水庫石門水庫水位每天下降約卅公分，截至昨晚七點，石門水庫大壩水位二二九．四一公尺，蓄水量九一四六萬噸，蓄水率跌至四十五．九三％。

石門水庫上游集水區因久旱不雨，原被蓄水覆蓋的岩石已露出一大截，被列為觀察水庫水情指標的沉沒土地公廟、「酋長石」等紛紛冒出水面，庫區內被稱為長江小三峽的「石秀灣」也完整呈現，這些水情限定的秘境，每每成為民眾拍照打卡的熱門景點，不過，面對南台灣水庫水情吃緊且已實施限水措施，不少民眾開始擔心再不下雨，石門水庫的水會不會用光？

北水局︰水位還算正常

對此，水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，今年的梅雨晚到，前晚的鋒面更是迅速遠離，石門水庫集水區雨量僅下了零星的○．二毫米，早被乾涸的地表吸收，由於目前已經進入汛期，依據大數據分析，汛期的水量佔七十％，石門水庫目前水位還算正常，且石門水庫從建庫以來，幾乎未曾在汛期討論任何階段限水。

石門水庫迄昨蓄水量為九一四六萬噸，在五月營運規線為上限、下限水位之間，正依據計畫配水量供水；五月下限水位是蓄水量在八千萬噸以下，嚴重下限水位為四千萬噸以下，水位標高若在下限與嚴重下限之間，農業用水依計畫配水量打七五折供應，家用及公共給水、工業用水打九折供應，在嚴重下限以下則往下各打五折、八折供應。

根據歷年水情資料，石門水庫在二○一五年四月八日曾實施三階限水措施，當時水位標高在二一九．八九公尺，二○一四年十一月廿七日、二○一五年二月廿八日實施一階、二階限水的水位分為二三四．八五、二二二．九一公尺。

邱忠川說，石門水庫目前蓄水量較二○一五年鬧乾旱時多出二八○○萬噸的水，目前的蓄水量還算正常的一年，籲請民眾關心水情、配合節約用水，尚不用擔心限水問題。