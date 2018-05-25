〈中部〉南屯灌溉溝被倒廢液 污染10甲稻田

2018-05-25

疑化學槽車偷倒車床用切削油廢液

〔記者蔡淑媛、黃鐘山／台中報導〕南屯區十三期重劃區灌溉溝渠和稻米農田，昨呈一片乳白色，並散發工業油臭氣，疑有清除業者將化學槽車開進重劃區，偷排切削油工業廢液，排放距離長達一公里，十甲稻田被污染，這期稻作下月就要收成，讓農民欲哭無淚。

排水溝百尾死魚 飄出臭味讓人暈眩

江姓農民說，昨清晨五點多外出準備農作，發現灌溉溝渠和農田被乳白色廢水大面積污染，排水溝上百尾死魚浮出，水田也飄出臭味、讓人暈眩；溝渠污染從環中路與樂田巷口的排溝一直蔓延到麻園頭溪匯集處，超過一公里，稻田也全泡在乳白色廢液中，趕緊自力救濟取水採樣並通報。

環保局表示，初步研判，疑為槽車偷倒車床業者冷卻及潤滑使用後的切削油廢液，由於該廢液須管制清除，懷疑是清除業者收集工廠廢液後，駕駛槽車直接倒入灌溉溝渠，已報請警察局調閱監視器畫面追查可疑人車，經查獲業者違法棄置廢液，將依違反廢棄物清理法移送法辦。

酸鹼值正常 重金屬、氰化物未檢出

環保局指出，切削油廢液遇水會變成乳白色，經現場採集水質測量，水溫和酸鹼值正常，pH七．三七（正常值為六至九），但溶氧量過低，只有○．五mg/L（正常值為五至六mg/L，三以下就會造成魚群死亡），重金屬及氰化物未檢出，但已採集水樣及死魚進一步送驗。

稻作是否受污染 採收前將進行檢測

環保局上午接獲通報後趕到現場，發現事態嚴重，先將灌溉溝渠內一百多尾死魚撈起，並抽光稻田污染廢液，強調此事是意外污染事件，不像以往農田長久引灌的累積污染，經緊急補救，應該不會立即對稻作產生重金屬吸附累積影響；至於農田土壤和稻作是否受重金屬污染，將採驗農田土壤品質，也會轉請農業單位於採收前進行檢測。