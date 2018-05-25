〈中部〉封路8個多月 精武路填平28日通車

2018-05-25

鐵路高架化後 進行填平工程

〔記者陳建志／台中報導〕連接太平區、東區的精武路地下道，配合鐵路高架化進行填平工程，交通部鐵工局去年九月九日封路施工，因工期長達八個多月，商家、民眾叫苦連天，雖一度希望提前到四月底通車，仍因工程複雜無法如願。昨立委何欣純邀集相關單位現場會勘後，確定在廿八日下午五點通車，民眾得知終於要通車都很高興，也希望這次不要再黃牛了。

工期太長 商家生意大受影響

精武路地下道銜接太平中山路，是太平區民眾前往市區、一中商圈等地的要道。去年九月，鐵工局動工填平，因工期長達八個多月，除民眾改道，附近商家生意也大受影響；太平新福里長李鎡進今年一月發起連署，要求縮短工期，鐵工局當時答應提前到四月底完工，但至今仍未通車。

一月居民連署 要求縮短工期

何欣純今年一月曾邀集相關單位協調，要求改善各單位工程銜接問題，昨再度邀集鐵工局中區施工處、太平區公所等單位會勘，瞭解施工進度，並協調相關單位做最後配合。

鐵工局中工處處長謝立德表示，整個工程包含市府水利局的綠川引流、雨水下水道，以及鐵工局的地下道回填和排水與路燈、號誌、標線等工程，原希望提前至四月底完工。但因拆除東光陸橋時，市府要求維持東光路通行，將全封閉施工改為半半施工；加上為紓解東區南京東路淹水問題，將原設計的排水道改道接往東光路下水道，才導致施工時間增加。

目前僅剩最後封層和標線

謝立德表示，目前還剩道路最後封層和標線，以及填平後新增的東光路與南京東路兩個路口的新設號誌，會全力趕工，預計廿八日上午邀集交通局做最後會勘，若沒問題，廿八日下午五點將開放通車。

何欣純表示，此項工程已封路近兩百六十天，對附近民眾、商家造成很大不便，昨要求施工單位如期、如質完工，更提醒通車前要做好號誌、標線等設施，讓民眾通行安全。

李鎡進表示，等了那麼久終於要完工，希望如期在廿八日通車，但仍抱怨市府又增加包括寬頻管線等工程，讓鐵工局無法提前完工。