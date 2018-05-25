〈中部〉遭虐女童驗屍 王昊姑姑現身關切

2018-05-25

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕慘遭姨丈凌虐的五歲女童，搶救兩天後仍不幸於前天死亡，彰化地檢署檢察官昨天進行驗屍，並將在調查結果確認後視狀況以殺人罪起訴女童的姨丈，女童的生母與阿姨則都聲稱：「我很疼女童，絕對沒有打她！」並指稱女童姨丈確實常打她，但女童是否遭姨丈性侵，阿姨稱：「我真的不知道。」

女童的遺體已移靈至彰化市立殯儀館，昨天由彰化地檢署檢察官會同法醫驗屍，女童的生母、阿姨也到殯儀館接受短暫偵訊。

女童生母表示，現在都交給司法處理，自己平常對女童很好，不會後悔把女兒交給姊姊照顧。女童阿姨則說，女童在學習上比較慢，因此經常被她的丈夫打，還曾要把女童推去撞牆，但被她擋下。

七年前發生的二歲男童王昊，遭母親的男友劉金龍等四人餵毒虐打二十多天棄置醫院急診室致死，劉男被依傷害致死等罪判刑三十年定讞，王昊的姑姑王薇君堅持應依殺人論罪，王薇君昨天也到彰化殯儀館關切。

王薇君指出，每一件虐童案都是重大又殘酷，對孩子不公平，跟兇手完全不對等，司法不重視，生前遭此對待已夠慘，死後還被司法再凌遲，類似案件太多，兇手卻都以傷害致死結案，司法有讓社會大眾了解孩子的脆弱嗎？

律師、前立委黃文玲指出，虐童事件一再發生，台灣應該學習美國保護兒童的制度，考慮引進美國政府強制舉報制度，同時加強監管公私立學校、增加虐童者罰則、提升兒童保護領域工作者的專業等積極作為，讓兒童免於受虐的困境。她並認為，兒童無法抵抗大人惡意施暴，施暴者若是父母或同居親人，法律上應該修法加重刑責，法律面和政策面雙管齊下。