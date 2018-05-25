〈中部〉「鹿港凳屋」掛香包 有人聯想「送肉粽」

2018-05-25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮出現「粽子高高掛」畫面，觸動在地人的敏感話題？原來這是「鹿港慶端陽」系列活動的端午點燈裝飾，粽子香包造型的燈飾掛在「鹿港凳屋」公共藝術作品上！

「鹿港慶端陽」系列活動即將展開，去年主打「夜的龍舟、夜的鹿港」大受好評，因此，今年的端午點燈的範圍擴大，從原本的鹿港老街、公會堂、福鹿溪之外，今年擴大到中山路、親民路、文武廟、北區遊客中心等地都有燈光布置。

公共藝術拉上封鎖線 民眾毛毛的

但有鹿港民眾眼尖看到北區遊客中心竟然出現「粽子高高掛」，就掛在北區旅客服務中心前方的公共藝術「鹿港凳屋」的拱型上方，尤其是還拉上封鎖線，讓民眾心中有股毛毛的，令人高度聯想到日前才在鹿港籃球場的「送肉粽」押煞儀式。

縣府：粽子造型香包 勿太多聯想

彰化縣政府城觀處長馬英傑強調，這是粽子造型的香包，不要有太多聯想，「鹿港凳屋」造型就像是凱旋門，除了香包燈飾以外，還有艾草造型的燈飾，前方草地還有喜鵲與花朵，代表「喜相逢」。

馬英傑指出，「端午點燈」已經展開試燈，二十六日晚間會正式點燈，到時候就會把封鎖線撤掉，「鹿港凳屋」還設計有「流星燈」，民眾不只可以欣賞燈海，還可以穿越「鹿港凳屋」的拱門下方。

馬英傑強調，在鹿港文武廟設有「功名祈福燈」燈光秀，並有燈光舞台，舞台上方有一個大粽子造型燈，加上十二個包子造型的燈光，取其「包中」之意，現場也會有祈福卡讓民眾填寫，這也特地在文武廟擲筊取得同意才設置。

「鹿港凳屋—鹿港是我家」是十年前的公共藝術作品，由打造「安平樹屋」的劉國滄率領團隊設計完，，由將近八百多張板凳所搭建起來的屋子，屋子內是一間老房子輪廓，象徵著鹿港人歡迎大家來鹿港作客的熱情。