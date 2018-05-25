〈中部〉埔里花卉中心傳歇業 地方憂淪蚊子館

2018-05-25

佔地9千餘坪 斥資近2億打造

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮籃城里花卉物流中心，四年前由農委會農糧署重新委外經營，最近卻傳出暫停營業消息，農糧署昨證實業者已提出終止契約，將重新辦理招商，議員廖志城、許阿甘則憂心斥資近二億元興建的地上物長期閒置成為昂貴「蚊子館」，建議縣府向農糧署申請無償撥用，規劃埔里農產品集貨及展售中心，縣長林明溱表示贊同，農糧署也強調不排除與縣府進行合作開發。

委外經營觀光園區 租期至2024年

花卉是埔里鎮重要農特產，九二一災後為振興地方產業，農糧署利用籃城里中正路旁九千二百餘坪台糖土地，以一億八千多萬元興建多功能花卉及農特產品處理展售中心（簡稱花卉物流中心）。原先由埔里農會經營，主場館於二○一四年由農糧署重新委外經營觀光園區，租期至二○二四年，為期十年，業者歷經二年籌備，二年前才正式開幕營運，標榜精緻烘焙米食，並以怪異名稱「米田貢」吸引遊客目光，今年初園區及臉書則是張貼工廠遷移暫停營業的公告，至今仍未恢復營業。

虧損加漲租 業者忍痛結束據點

農糧署昨證實業者已在本月中旬提出終止契約，除依原先合約規範求償，並重新辦理招商，公司人員則無奈表示，台糖土地租金與公告現值連動，地價不斷上漲，也讓土地成本增加，加上其他虧損，不得不忍痛結束埔里的據點，按農糧署資料，當地的土地公告現值較四年前大幅調漲二二六％，一年土地租金逾二百萬元，讓業者吃不消。

埔里在地議員廖志城、許阿甘也在議會關切花卉物流中心現況與未來發展，不希望斥資近二億元興建的硬體設施變成閒置的「蚊子館」，建議縣府能夠向農糧署申請無償撥用，規劃為大埔里地區的農產品集貨中心及展售中心。

廖志城表示，當地鄰近國道六號埔里交流道，交通便利，旁邊即是縣府要開發的五公頃微型產業園區，目前也面臨招商瓶頸，若能一併整合開發，盼能聚集人潮。

南投縣府與農糧署 不排除合作開發

縣長林明溱對此也表示贊同，農糧署則強調，對於未來營運規劃不設限，與縣府合作開發也可以是選項之一，只要雙方有意願，細節可以進一步討論，只希望設施及場地能夠活化利用，幫助埔里在地產業。