〈中部〉雲林首辦龍舟賽 經費追加至1700萬

2018-05-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今年首度舉辦龍舟賽，因為沒有經驗，沒計算基礎設施建設費用，又錯估龍舟造價，讓經費從原先的四百多萬元暴增三倍，變成一千七百餘萬元，其中光八艘龍舟就要價五百廿萬元，新聞處長張凱傑表示，因比賽規模增加一倍，為讓活動辦得更好，所以增加預算。

教育處長梁恩嘉表示，雲林今年將在口湖鄉椬梧滯洪池舉辦首次龍舟賽，曾到彰化鹿港及嘉義東石取經，彰化龍舟賽規模較大，因此以東石經驗作借鏡，經費概估四百多萬元，未考慮其他縣市的基礎設施完善，雲林卻是從零開始，辦理經費才一再增加，成長到一千七百餘萬元。

梁恩嘉說，為舉辦龍舟賽新造四大四小共八艘龍舟，透過坊間詢價，粗估造船費約兩百多萬元，招標採合理標，考慮台灣製龍舟手工精緻，放棄購買中國製，光龍舟就得花五百廿萬元。

為存放及展示龍舟，也編列兩百廿萬元興建龍舟的家，配合活動增闢約五百個停車位，大地工程經費約兩百萬元，加上比賽用浮台、相關基礎工程及安全措施，經費才會大幅增加，這些工程項目在初估預算時都未納入；梁恩嘉強調，這些都是基礎工程，明年再辦龍舟賽就不用重複投資，經費就會恢復正常。

梁恩嘉也說，今年龍舟賽只限縣內隊伍報名，原先預計有七、八十隊報名，但報名熱絡，目前已有一百一十六隊完成報名，比賽規模擴大，動用的人力也由兩、三百人增加到五、六百人，明年可能開放外縣市隊伍報名，規模將會更大。