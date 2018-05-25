〈中部〉國一女生施打九價子宮頸癌疫苗》議員關切安全性 嘉市衛局︰防護力9成

2018-05-25

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府去年為全市國一女生約一千六百人免費施打九價子宮頸癌（HPV）疫苗，接種率九成，今年續推，多名市議員昨在議會定期會質詢關注疫苗安全性、提高接種率及施打的便利性等；市衛生局長張耀懋答詢，九價疫苗預防更多種台灣特有型HPV病毒型別，防護力由七成提升至九成，在國外已施打六年，疫苗安全性與保護效力良好，民眾可放心。

衛生局國民健康科長林秀猜說，公費接種要經家長同意，依去年問卷回收分析未接種者的原因，包括已在嘉義縣施打過其他型別的疫苗，不同型別不能接續施打，及部分家長擔心疫苗副作用而反對；今年為提高接種率，請醫師到校宣導施打疫苗正確觀念，針對無意願者，再請校護與家長溝通。

衛生局副局長廖育瑋表示，嘉市六年前開始推動國一女生免費接種子宮頸癌疫苗政策，過去使用四價子宮頸癌疫苗，共需施打三劑，二○一三年至二○一七年的五年平均接種率八成七，去年起用九價子宮頸癌疫苗，第一劑接種後六個月，再接種第二劑，接種率九成，在全國施打九價疫苗的雲林、彰化、連江等縣市中，嘉市接種率排在前面。

議員王美惠、黃秋澤、戴寧、鄭光宏與張秀華等人，昨指市府去、今年都編列九百多萬元購買九價疫苗，兩劑費用約五千元，去年尚有一成未接種，難道是顧慮疫苗安全性？還說有家長反映，上週持衛生局通知單，帶女兒前往合約診所（華陽）接種，卻被告知疫苗尚未到貨。

張耀懋回應，經了解，是因華陽診所醫師在領取疫苗期間出國，讓民眾撲空，時間只有一天，已請合約診所留意提供即時服務；至於在籍不在學者或無法如期在校園接種者，第一劑接種可於六月三日前到華陽、謝俊雄、王國哲等合約診所接種。