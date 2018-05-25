〈中部〉開放紅黃線夜間停車 雲縣將研議

2018-05-25

〔記者林國賢／雲林報導〕紓解停車空間不足，雲林縣議會通過研議開放道路紅黃線區夜間停車議案；縣長李進勇表示，在不影響救災與安全情況下開放部分道路紅黃線道路夜間停車，確實是可行的方案。

議會通過議案 李進勇認可行

縣議員王又民指出，斗六市人車密集，全市公共停車格又少，許多民眾被迫在夜間把車停放在紅黃線道路上，現在檢舉達人多，常因此吃上罰單，希望在不影響行車安全與消防救災下，能夠比照台北市，每天深夜十一點到隔天早上七點，開放紅黃線停車，減少民怨。

工務處長彭子程指出，開放夜間停車紓解停車空間不足是可行方案，工務處將儘速與交通隊等相關單位會勘，除了道路交會路口、消防栓位置不得停車外，若巷弄過於狹窄停車會影響救護車、消防車等救災車輛進出等，其他路段會檢討研議開放夜間停車。

去年檢舉案罰單 違停占36％

雲林縣警察局交通隊長蘇明潭指出，依道路交通管理處罰條例違規停車可處六百至九百元，去年民眾檢舉案件中，違規停車約占全部罰單三成六，今年一至四月則占二成九，紅、黃線劃設及是否開放停車屬縣府權責，交通隊配合縣府公告停車時段等規範執法。

斗六市民有叫好有反對

斗六市民陳志文表示，市區停車真得愈來愈困難，尤其現在檢舉達人多，往往停一個晚上會接到多張罰單，造成困擾，開放夜間停車他非常贊成。

許小姐指出，亂停車會造成用路人危險，政府既然劃設紅黃線就有不得停車的道理，尤其夜間視線更不好，開放停車會不會導致更多車禍事故，希望政府要做更詳細評估。