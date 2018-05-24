〈南部〉被控詐藝人捐款？ 徐園長護生協會指有公告

2018-05-24

〔記者楊金城／台南報導〕收容流浪犬的台南市徐園長護生協會被指控涉嫌詐欺和非法募款，園長徐雯慧昨天說，一百零五年一月徐園長護生協會正式立案前，的確是提供弟弟徐文良個人帳戶作為捐款帳戶，但在正式成立協會後，提供的都是以台南市徐園長護生協會為戶名的帳戶。

社會局：有要求開收據、公開明細

南市社會局指出，今年四月接到法務部調查局台北市調查處函告台南市徐園長護生協會以他人帳戶對外收受捐款案件，社會局在接獲調查處函文後，已立即要求該協會如被動接受他人捐款，應依社會團體財務處理辦法開立正式收據，且定期公開捐款明細，並將相關捐款存入該協會銀行或郵局帳戶；社會局也要求該協會若有對外募款行為，應依據公益勸募條例規定，向主管機關申請許可後才能辦理。

有捐款人持續匯到協會成立前所提供的私人帳戶，徐雯慧說，協會也在去年遵從台南市社會局的勸導，將匯入私人帳戶的所有捐款總和提報國稅局作為協會的收入。去年十一月也被國稅局新營分局通知要補辦報稅資料。

有演藝人員認同協會理念，也以捐款、捐飼料的方式來幫助園區。徐雯慧說，去年藝人蕭敬騰捐款五十五萬元和一百包飼料，費玉清去年捐助二筆合計一百一十萬元，任家萱去年捐五十萬，都是以徐園長護生協會開立政府合法立案的抵稅收據，並在臉書公告。