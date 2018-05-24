〈南部〉警消繁重加給 民進黨團促市府跟進

2018-05-24

六都中唯一未編列 市府：慎重評估

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕高雄市政府明年將編列六億元警消勤務繁重及危險加給，台南市明年如未編列，將是六都中唯一未編列的直轄市，民進黨議會黨團昨天要求市府應將警消繁重加給案應編入明年度預算，不能再以財政困窘為由拖延編列。台南市政府昨日強調，重視警消權益與福利，但仍持保留態度回應「慎重評估發放相關加給」。

邱莉莉：勿以財政困窘拖延

市府估計，南市如參照桃園及台中以最高加成七成計算，警察局勤務繁重加給每年約需二．八五億元，消防局危險加給每年約需○．七億元，合計三．五五億元。

民進黨團總召邱莉莉表示，警消工作常有超額負擔，民進黨團向來抱持支持發放勤務繁重加給立場，高雄市已編六億多元跟進表態發放，南市府不能再以財政困窘為由拖延此事，黨團要求市府對警消繁重加給案應編入明年度預算。

邱莉莉表示，雖然代理市長李孟諺日前表示，會優先檢討編列、慎重整體評估，卻又強調一○八年度預算市庫負擔無成長空間，讓關心此案的南市警消及其家屬仍充滿不確定疑慮。

市府則表示，南市自合併升格以來，因財政收支劃分法、行政區域劃分法等尚未通過，自有財源相較其他直轄市明顯偏低，但即使如此，業務單位密切關注，並已經以性質較類似的桃園市及台中市核算加給，預估南市需核發警消加給約三．五五億元。