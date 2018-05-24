〈南部〉新烏山嶺引水隧道貫通 後年完工

2018-05-24

〔記者萬于甄／台南報導〕新烏山嶺引水隧道工程昨舉辦貫通典禮，舊有的烏山嶺引水隧道因使用八十八年，引水隧道內部早已出現崩塌、滲水等情況，影響曾文、烏山頭水庫通水性，因此兩年前決定重新打造，新烏山嶺引水隧道工程預計後年可完工，對穩定供水也有極大助益。

舊引水隧道使用88年 內部崩塌、滲水

曾文水庫目前有效蓄水量為兩千九百○九萬噸，有效蓄水率約六．四一％，烏山頭水庫有效蓄水量約一千三百七十三萬噸，有效蓄水率十七．五四％，兩水庫可相互貫通聯合運用，仰賴烏山嶺引水隧道，但該引水隧道已使用八十八年，早已不堪負荷，輸水能力從原本的每秒五十六立方公尺，降到每秒四十立方公尺，嚴重影響嘉南地區用水。

完工後可穩定曾文、烏山頭水庫通水

新烏山嶺引水隧道起點為新東口攔河堰，終點為烏山頭水庫上游的姜仔寮，設計通水量為每秒五十六立方公尺，隧道口約五．四公尺高的馬蹄形斷面，隧道長三千四百廿二公尺，預計一○九年二月底前可完工通水，穩定水源調節。

日前有農民質疑，為何曾文水庫近期都未放水至烏山頭水庫，南區水資源局副局長簡振源表示，曾文及烏山頭水庫一直以來都是聯合運用，會優先考慮下游用水需求，但也要考量兩水庫的庫容、水質。

簡振源強調，對於一期稻作會如期完成灌溉，希望農友不要擔心。