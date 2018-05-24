〈南部〉南區商業區地王 2.96億元招標

2018-05-24

設定地上權 國有地開發新做法

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於南區中華西路與新興路口的「商八」國有地，市府與國有財產署合作開發，基地面積約二．三五公頃，是目前市區尚未開發土地中，少見的大坵塊商業區，可謂是「地王」，市府公告招商，以設定地上權方式尋找金主，底價二．九六億元，而且讓得標人分二期開發，創下南市國有地新做法。

該基地位在台十七線與台八十六線重要節點，又是市區少見尚未開發的大塊商業區土地，且位居南區門戶要塞，緊鄰安平港、黃金海岸，在安平港觀光與經貿政策有利趨勢下，加上近來知名「夏都城旅」飯店進駐，顯見發展性被看好，經發局形容可謂是南區「地王」。

得標者可分二期開發

不過，經發局不諱言，國有地規定五百坪以上不能標售，因此以設定地上權方式與國有財產署合作開發，但對於投資業者而言，取得土地所有權才有保障，而且商業區開發強度大，可是土地「說大不大，說小不小」，投標意願缺缺，這次已是第四度公告招商，經與國有財產署協調招商條件，首度讓得標者可以分二期方式開發，降低投資風險，刺激企業投資意願，立下國有地開發新模式。

該開發案維持權利金底價二．九六億元，於興建期間分四期收取；興建期可分二期開發，第一期開發面積至少達二分之一，自簽訂地上權契約之日起，第一期開發範圍興建期最多四年；第二期開發範圍興建期最多為八年。

此外，放寬開發經營項目，除觀光旅館、購物商場，增加商業辦公室及其他商業設施。市府已將開發案上網公告招商，將於八月廿八開標。