〈南部〉青年委員會 將辦青年參與式預算

2018-05-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年事務委員會昨召開今年第一次委員會，會中決議辦理青年參與式預算，預算議題面向將經由「Stand by Youth! 腦力激盪營」產出，再由研考會對外徵求青年提案，讓青年想法透過公部門資源實踐。

市府強調，對於青年發展議題相當重視，也希望青年委員會能跳脫單純諮詢角色，實際參與青年事務推動，為廣大青年搭起實踐舞台。

高市研考會五月初即與青年委員對話，並蒐集到社區實踐、閒置空間改造、創業就業、國際青年等青委關心議題，昨委員會則決議辦理青年參與式預算，將廣邀高雄青年提案及參與工作坊，再由相關局處依工作坊成果具體落實。

研考會指出，二○一八全球港灣城市論壇今年九月將於高雄展覽館登場，主辦機關經發局也特地向青年委員會報告論壇籌備情形，同時邀請全體青委共襄盛舉。

研考會表示，青年志工曾在兩年前首屆港灣城市論壇提供優質服務並獲喝采，今年第二屆希望青年有更深入的參與，進而站上國際舞台與各國城市代表相互激盪，提出對港灣城市的想像，也代表高雄向世界發聲。

高市青年事務委員共十九人，經由網路報名一三六人中遴選出，包括創業者、專業經理人、職能發展專家、氣爆志工、弱勢關懷者、醫師、教育推動者、社群網站版主。