〈南部〉北向「高雄厝」擬放寬設深陽台

2018-05-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄厝」三米深景觀陽台獲建商響應，已有一八○多案拿到使用執照，但正北向的房屋因陽光較不會直射，被排除在外，工務局表示正在修法，將向中央爭取開放北向戶型也能設置三米深陽台。

高雄厝 陳菊指示推動的建築政策

所謂的「高雄厝」，是二○一二年陳菊指示工務局推動的建築政策，結合屋頂綠化、太陽光電，打造低碳、宜居的高雄新建築。二○一五年「高雄厝2.0版」問世，加上全齡住宅概念的橘建築，同時給予建商容積獎勵。

因應高雄氣候長年高溫炎熱，「高雄厝」三年多前首創全國制定「高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」，放寬建築物二公尺陽台的限制，同意可施作三米深景觀陽台，並種植小喬木，可減少陽光直射室內、降低建築物的熱負荷，但規定正北向左右各十五度角範圍除外。

由於這項措施有免計樓地板面積及建蔽率的誘因，獲得建商響應，根據工務局建管處統計，三年多來吸引六三一案提出申請，已有一八二案拿到使用執照。

建商反映建築物外觀不一致

但近來經常有建商反映，興建「高雄厝」社區，唯獨北向房型不能設置三米深景觀陽台，導致建築物外觀很難一致。

專家評估 北向宅陽光也會直射

工務局表示，「高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」屬於中央建管法底下法令，須報請內政部營建署核准，當初並未設限哪個方位不能蓋，但被營建署退件，後來市府請專家評估，認為東、西、南向的日照較強烈，北向住宅因日照直射較不明顯，因此排除在外，才獲得營建署核准。

工務局將向中央爭取 修法開放

工務局總工程司黃志明說，近來請專家再度評估，發現北向住宅也會受到陽光直射室內的影響，因此已著手修改「高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」，將向中央爭取開放北向戶型也能設置三米深陽台。

不過，三米深景觀陽台在購屋族眼裡看法呈現兩極，有人覺得大陽台能栽種不少的植物，可提升居住品質；但是也有人認為陽台坪數也要計價，以高雄市區新房動輒每坪二、三十萬元起跳，「花個上百萬買陽台，ＣＰ值不高」。