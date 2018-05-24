〈南部〉不明廢土填魚塭遭陳情 地主嗆提告

2018-05-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉人和村建興段一處魚塭遭回填不明廢土，周邊養殖戶擔心有毒物質入侵，發動連署並陳情，地主縣議員劉淼松強調檢測未超標，對連署人提出妨害名譽告訴，環保局昨天已派員採樣。

屏縣環局再採樣 確認地下水源是否受污染

黃姓養殖戶養殖魚塭南有回填污泥、北有回填廢棄建築土方，由於污泥處為縣議員劉淼松所有，引發地方關注，縣環保局昨天再派員採樣，鑽探數個點並帶回樣本，須兩到四週才能確認土壤與地下水源是否受污染。

縣府表示，兩塊回填魚塭都未驗出超標毒害。劉淼松強調，卻有人以不實數據混淆視聽，對於參與連署的人已提出妨害名譽告訴。

黃姓養殖戶則嗆，回填污泥有噁心的化學臭味，人、魚都快活不下去，「這些東西憑什麼回填農地」，也質疑向環保局檢舉多次毫無成效。到場了解的自由台灣黨主任丁勇智強調，這起事件環保局責無旁貸，儘快公布檢驗結果，以化解鄉民疑慮。

遭建築廢棄土方回填的魚塭，昨仍有推土機在作業，環保局解釋，該地現況為回填磚瓦土塊等，已函請地政處裁處，並要求限期回復原狀；至於污泥回填的魚塭，現勘後認定屬事業廢棄物，因涉刑責已移請警方偵辦。

屏東環盟昨天發表聲明，質疑屏縣府把責任全推給檢警單位，放任業者持續污染農地，完全看不到縣府的公權力。