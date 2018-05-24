〈南部〉再生粒料污染地下水？ 環局︰檢驗符標準

2018-05-24

太平溪出海口居民盼乾淨水源

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市太平溪出海口旁去年堆填高雄焚化廠處理後的再生粒料，近日再度恢復堆填，引發當地居民不滿，疑地下水被汙染，盼有乾淨水源，台東縣環保局副局長陳炳伸表示，地下水經檢測皆符標準，縣府也協助爭設自來水管線埋設，主幹管已完工，唯至家戶的管線費用需自付。

徐姓民眾抱怨，去年爐渣每天倒，使用多年的地下水開始出現雜質，環保局設了檢測管線，再生粒料倒完，半年來都不見環保人員來取樣檢測，地下水雜質依舊，每天只能花錢買水來喝，就連協助埋設自來水管線也無聲無息。

徐男表示，這三天又見卡車載著一車車再生粒料來倒，鄰居們憂心生活環境變得更差，大家氣得想抗議。

台東縣環保局協助爭取自來水

陳炳伸表示，高雄市政府去年以再生粒料換取代燒垃圾方式，協助台東代燒垃圾，運回的再生粒料填放太平溪出海口的污水廠預定地，至去年十一月填放七千噸後，因高雄無再生粒料可運，台東縣已有超過半年未進再生粒料，直到這週再度以每天近百噸運回再生粒料。

陳炳伸說，去年十月居民反應地下水質恐受影響，隨即採四戶居民使用的地下水送驗，其重金屬檢測數據均遠低於「地下水污染監測標準」及「飲用水水質標準」，但環保局基於協助民眾立場，向自來水公司爭取埋設自來水管線。

主要管線已完成只待住戶牽管

自來水公司今年進行附近地區主要管路工程，經費約四十二萬五千元，已在日前完工，陳炳伸說，由主要管線至家戶的管線費用，須由住戶提出申請，並自行負擔牽管費用，預估每戶費用不超過一萬元，由於目前AC鋪面尚未完成，若住戶近日提出申請，最快六月初即可開始使用自來水。

當地住戶昨天傍晚得知自來水主管線已埋設完成，但住戶須自付牽管至家戶費用表示，會再與其他住戶討論是否申請自來水管線。