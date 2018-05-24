〈南部〉八份姑媽宮百年老榕生病 搶救大作戰

2018-05-24

西港刈香發源地 樹齡約140年

〔記者楊金城／西港報導〕國定民俗「西港刈香」發源地西港八份開基姑媽宮的百年老榕樹生病，農業局提報福田樹木保育基金會將進行「搶救老樹大作戰」，恢復老榕的健康。

姑媽宮的百年老榕樹樹齡約有一百四十年，福田的樹醫團隊將進場診治，農業局森林及自然保育科長楊錦樹說，農業局曾會診老榕現況，未來將進行舊木構件白蟻偵測及處理、生育地環境改善、氣根引導、腐朽組織清除及修剪等保育工作。

列管珍貴老樹 長在舊廟上

位在姑媽宮廟埕的老榕樹，樹高十八米、樹幹胸圍約五米，是台南市列管保護編號第一百七十九號的珍貴老樹，老榕樹長在姑媽宮的舊廟上，由正榕及雀榕兩種榕樹組成，因枝葉向外開展，樹冠形似孔雀，也被稱為「孔雀榕」。而老榕樹頭包覆著姑媽宮紅磚舊廟，氣生根系也盤踞在舊廟木柱及石座上，像極了放大版盆栽，令人稱奇。

楊錦樹說，在縣府時期，十一年前就開始記錄這棵老榕樹生長狀況，為老樹做健康檢查。老樹曾兩年受颱風吹襲受傷，經修剪枯枝後恢復，去年廟方又通報老榕北側枝葉黃化，評估後進行樹形修剪及施作土壤通氣管，改善根系呼吸作用後改善，今年又在老樹北側枝條上設置四條動態拉撐纜繩保護。

姑媽宮奉祀鄞、何、李、紀姑四位仙姑，創廟至今約有四百三十多年歷史，「西港刈香」從西元一七八四年的第一科到第十三科遶境由姑媽宮主辦，第十四科改由慶安宮主辦，因此姑媽宮被譽為「西港刈香」發源地。