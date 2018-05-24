〈南部〉教授批高中歷史課本 偽造台北和約

2018-05-24

課本上指台北和約把台澎主權交給中華民國

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣今年又被拒於世衛大會（ＷＨＡ）門外，引起國人憤慨。前中興大學企管系副教授沈建德及市議員李文正、市議員參選人李啟維等獨派人士昨天召開記者會，質疑高中歷史課本都寫台北和約把台澎交給中華民國，根本是偽造歷史、賣台，製造中國併吞台灣的法律依據，難怪台灣無法加入世界衛生組織（ＷＨＯ）、出席ＷＨＡ。

學者沈建德批偽史 難怪台灣進不了ＷＨＡ

沈建德等人表示，因為如果台澎交給中華民國，根據一九七一年的聯合國二七五八號決議，就是交給中華人民共和國。在這個決議中，中華人民共和國接收了中華民國的聯合國席位，由於ＷＨＯ是聯合國的附屬單位，所以連ＷＨＯ的席位也被北京接收，目前台灣無法加入ＷＨＯ、出席ＷＨＡ，正是這個原因。

他們出示現今高一歷史課本中，各版本引用有關舊金山和約及台北和約的敘述，版本大同小異，指「一九五二年中華民國根據舊金山和約的精神與日本簽訂中日和約結束戰爭關係。台灣主權因此移轉給中華民國。」

沈建德表示，事實上，台北和約沒有任何文字把台澎主權交給中華民國，高中歷史課本指台北和約把台澎交給中華民國，這是偽造歷史、賣台，製造中國併吞台灣的法律依據，它背後隱藏的中國因素顯而易見。

他們質疑，即將實施的十二年國教課綱，也將繼續規範「台北和約台灣主權移轉中華民國」這個偽史，做為新歷史課本的內容，請問「新上任的教育部長吳茂昆知道嗎？」