〈南部〉加油站舊址試挖傳異味 被罰10萬元

2018-05-24

現場濃度35ppm 未達爆炸燃點

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市左營區一處加油站污染整治場址，業者昨試挖驚傳汽柴油異味，現場量測濃度達35ppm，雖然未達爆炸燃點，環保局仍開罰十萬元，後續將持續監測。

列管為土壤地下水污染整治場址

左營區大順一路、富民路口一塊空地，過去因經營加油站造成污染，被市府環保局列管公告為土壤地下水污染整治場址，由新世紀環保服務股份有限公司承包污染改善作業，業者為加速污染改善進度，欲採開挖方式處理污染物。

不料昨天上午近十一時進行試挖作業，導致汽柴油惡臭逸散至空氣中，經附近民眾通報市府，消防隊據報第一時間到場，以光離子偵測器進行檢測數值為35ppm，消防隊立即灑水稀釋濃度。

環保局發現於開挖坑洞旁，傳出明顯汽柴油惡臭，現場以火焰離子偵測器量測為21ppm，現場立即採樣送驗，並依違反空污法進行告發，可開罰十萬至一百萬元。

警消現場戒護至下午二時，消防隊也持續灑水稀釋，環保局於作業區大門及下風處，以機器量測數值皆為○，確認已無危險性，才終於解除危機，整個過程將近四小時。

環保局表示，污染者進行污染改善，對環境固然有幫助，但不應該造成二次污染，將嚴格要求業者把關品質，避免影響民眾生活，甚至釀成更大危害。