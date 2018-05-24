〈南部〉屏東公路客運轉運站 預計7月下旬完工

2018-05-24

縣府啟動招商將委外經營

〔記者侯承旭／屏東報導〕造價約七千五百萬元的屏東公路客運轉運站，預計今年七月下旬完工，縣府將委外經營，業者可導入零售或餐廳，營造舒適的候車空間。

屏東火車站每天逾兩萬人進出，屏東客運、國光客運、統聯客運、高雄客運等分散於火車站周邊道路，候車空間陳舊，常見民眾提著行李趕赴客運站。

緊鄰屏東火車站的屏東公路客運轉運站於二零一六年底動工，站內設有十三處月台，整合國道、公路、市區等客運業者進入轉運站，未來民眾搭乘客運可直接進出火車站，轉運站內也設置客運動態系統，即時呈現四十八條客運路線的離站與進站時刻。

公路客運轉運站將委外經營，縣府已啟動招商，廠商可營運九年，並可續約兩年，廠商資格包括客運業、餐飲零售業、觀光遊憩業等，資本額需五百萬元以上。

公路客運轉運站為兩層樓的綠建築，可經營餐廳、零售、伴手禮店，業者每年需繳交一百八十六點七萬元的租金，以及至少三十萬元權利金。縣府規定業者的商品售價不得高於周邊地區的售價。

四家客運全數進站上下客

屏東火車站周邊四家客運業者，縣府已協調全數進入轉運站上下客，轉運站可向客運業者收取每個月台每月兩萬元租金。

屏東火車站的商業空間已由百貨業者得標，今年可望營運，再加上公路轉運站也將委外，民眾使用公共運輸將可獲得更多元服務。

縣府表示，即將完工的公路客運轉運站是屏東的交通樞紐，不論是前往縣內各鄉鎮市，或是北上台中、台北，轉運站都可提供服務，站內的商業空間逾六百一十平方公尺，施工期間已有不少廠商表達經營意願。