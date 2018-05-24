〈台北都會〉台北國際龍舟賽 6千人參賽冠全國

2018-05-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕炎炎夏日，北市府策劃系列親水活動，由「水岸台北二○一八端午嘉年華」拉開序幕，其中最受關注的國際龍舟錦標賽，體育局今年祭出總獎金高達二八四萬元，吸引二二四隊報名、參賽人數六千人，為全國人數最多的龍舟賽，據了解，民進黨與時代力量未報名參賽，讓活動少了政治味。

體育局昨辦記者會，兒童樂團帶來活潑可愛的表演，副市長陳景峻與出席人員手持活動板，高喊「端午嘉年華GO!GO!Go!」，邀民眾參加這場夏季盛會。

體育局表示，今年依國際龍舟錦標賽，大型龍舟組（廿一名選手加一名奪標手）一一三隊、小型龍舟組（十名選手但無奪標手）一一一隊，總獎金與往年差不多，特別的是，大龍混合公開組獎金最高四十萬元。

陳景峻指出，國際邀請賽有菲律賓馬尼拉、俄羅斯烏蘭烏德、日本松山市、中國上海市、新加坡、以色列海法市、澳洲黃金海岸及馬來西亞檳州共八個城市，派出好手來台一較高下。

端午嘉年華六月十六日至十八日登場，今年提供三艘大型龍舟讓民眾入船體驗，六月三、九、十日現場與網路報名，提供一千個名額。

此外，兩岸城市龍舟文化交流賽去年在上海進行，今年首度在台灣辦理，上海、南京、台北市與新北市各派三支龍舟隊參賽，六月廿三日在大佳河濱公園較勁。