〈台北都會〉北市智慧路燈明年起上路 擬結合人臉辨識

2018-05-24

偵測車流 搭載5G基地站台

〔記者鍾泓良／台北報導〕為了推動智慧城市，北市府宣布明年在內湖科技園區、南港會展中心、南港軟體園區、松菸文創園區為核心區域，增設一萬兩千六百盞智慧路燈，除有照明功能，也可搭載5G基地站台，一一五個交叉路口設人車流偵測器，即時掌控車流，提供民眾最新交通資訊，甚至計畫納入車牌辨識、人臉辨識等監控功能；副市長林欽榮昨強調，使用上有公共性，不會影響民眾個資。

林欽榮表示，國家通訊傳播委員會預告明年將開放台灣5G執照競標，北市府決定在年產值六．五兆元的「台北黃金經濟三角洲」內科、南軟及信義計畫區等廣設智慧路燈，打造5G智慧城市。

他說，路燈廣設在城市內，功能除照明外，也可供應電力與網路，未來可搭載5G、NB-IOT基站台，打造物聯網，更可開放給廠商做其他營利模式；智慧路燈也可以結合廣告、監視器、電子柵欄，可有效掌握交通資訊、刊登廣告，還能抓車輛違規、協尋失蹤人口等。

林欽榮：不會影響民眾個資

對於在路燈加入監控系統是否會讓民眾覺得受監視？林欽榮指出，政府使用資料都受到「個資法」限制，不會影響民眾個資，合作廠商也需簽署合約保護民眾個資；新加坡有透過智慧公車站去做人臉辨識反恐，但台灣情境不同。