〈台北都會〉AIT原址 北市龍圖里爭設幼托、長照站

2018-05-24

〔記者周彥妤／台北報導〕市長柯文哲昨天主持大安區里長座談會，龍圖里長蕭萬居當場要求，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處搬遷後，原址能設幼托、長照及區民活動中心等公共設施；柯回應，無法保證每里都有，但會採次分區規劃，將意見納入都市計畫通盤檢討。

市府擬建音樂與圖書中心

ＡＩＴ基地面積約二．六公頃，市府持有八十五％土地產權，國有十一．五％、瑠公農田水利會持三．五％。北市府規劃ＡＩＴ原址將興建「台北市立音樂與圖書中心」，打造文教新地標。

蕭萬居表示，該里持續配合市政推動，但相較鄰近的龍安里，市府提供長照、幼兒園等設施，該里「卡細漢都沒有」，辦活動只能對外借場地，要看人臉色，「覺得市長不公平」，盼市府善待。

蕭萬居說，ＡＩＴ是該里最後一塊可用土地，盼在此設幼托、長照及區民活動中心，若不興建回饋設施，「真的很對不起我們里民」。

柯文哲表示，公共設施不見得要設在ＡＩＴ現址，可以整體社區著手規劃，指示都發局將意見納入都市計畫通盤檢討，七、八月都計公開展覽說明會前，先行溝通。

柯同意納入都計通盤檢討

柯提到，都市計畫通盤檢討是五年一次，他發現北市十多年沒做，現在才會改成十二區同步進行，「要做就一次解決，不然這個這次做了，那個沒做，下次要做就是五十年後，趁這個機會一次解決。」