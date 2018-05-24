〈台北都會〉8國300場表演 台北兒藝節週末起售票

〔記者鍾泓良／台北報導〕一年一度台北兒童藝術節來了！今年第十九屆主題是「真實及虛幻之間」，有德國「羅蘭．奧爾貝特」以機械牽引特製木偶的新歌劇「格列佛的夢」，也有結合數位與實體素材的西班牙「公仔劇場」，虛擬影像與實體交錯，呈現男孩追夢的故事，讓大小朋友暑假共享藝術饗宴。國內及七國藝術家將帶來三百場次活動，售票部分於五月廿六日中午十二時兩廳院售票系統開賣。
部分活動免費，其中三場免費大型戶外演出為：六月卅日大安森林公園露天音樂台，「瘋戲樂工作室」打造「瘋戲樂Carabet」；七月十四日大湖公園大草坪，台灣新兒歌樂團「遊唱寶貝」帶來「遊唱動物園」；七月十五日大湖公園大草坪，台灣馬戲團「福爾摩沙馬戲團FOCA」帶來結合特技、雜耍的「土地之歌」。
今年兒藝節首度由台北表演藝術中心統籌規劃，系列活動以表演藝術為主，主題圍繞多元文化、當代科技及環保再生。如「偶偶偶劇團」的「紙箱的異想世界」，邀親子自製可穿戴紙箱面具，扮劇場角色。西班牙「鏗鏗鏘鏘工作室」展出「能源詩集」，將廢棄物改造成互動裝置，讓親子們參與環保小遊戲。
今年國外表演團體有義大利、法國、德國等七國藝術家，包括由兒藝節與義大利拉斐爾藝術合作社共同製作，曾創下卅分鐘內售罄卅場次的「拇指小英雄」，也有來自越南的「城鄉河粉」，以竹簍、竹竿及越南鄉村音樂，讓民眾欣賞越南傳統情調。