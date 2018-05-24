〈台北都會〉1600萬圓夢基金助學 229生逆風高飛

2018-05-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府昨天舉辦「溫馨助學圓夢基金」感恩活動，一○六學年度共資助二二九名學生，獎助金額高達約一千六百萬元，過去在圓夢基金的資助下，已有二四三人從高中職畢業，順利進入大學就讀。

無後顧之憂 她角力屢奪冠

三名受獎的學生代表致詞，新店區龜山國小黃婞芸在角力運動表現傑出，屢獲全國比賽冠軍，她說出心中滿滿的感謝，因為圓夢基金，才能沒有後顧之憂地練習、盡情發揮；瑞芳高工的林晨晧從國中開始就參加圓夢計畫，已通過勞動部工業電子丙級技術士學科測驗，努力朝向資訊工程師的理想邁進。

正德國中的姚昌縉，爸爸在他三歲時因心肌梗塞猝逝，媽媽擔任清潔工辛苦扶養他，他的媽媽昨天請假到市府參加感恩活動，驕傲地看著昌縉在台上致詞，感動得紅了眼眶；姚昌縉說，圓夢基金減輕家裡負擔，生活體驗營讓他接觸到木工、藍染等有趣的課程，在體驗營中結交不少朋友，很開心。

各界贊助 市府頒獎感謝

新北市長朱立倫期許曾經受過幫助的孩子，未來若有能力也要回報社會，成為手心向下的捐助者，就像當初曾經幫助自己的那些人；市府也頒贈獎座感謝支持學生向學的社會賢達，包含微星科技、何嘉仁文教基金會、厚生公司、台灣證券交易所、功文文教基金會、台灣金山財神廟慈善會、日電貿股份有限公司等。