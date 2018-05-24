〈台北都會〉目標長照醫院 基隆市醫將轉型

2018-05-24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市立醫院沒有急診室也沒有住院病房，被市議員嘲諷「四不像」，不像醫院也不像診所，由於市立醫院的護理之家和復健科很熱門，議員建議轉型為慢性專科醫院；市府衛生局長兼市立醫院代理院長吳澤誠表示，今年底之前會擴建護理之家、呼吸照護病房，並申請設置失智照顧團體家屋，慢慢轉型長照醫院。

年虧五千萬元 議員形容錢坑

基隆市立醫院一年虧損約五千萬元，被議員形容為「錢坑」，今年五月和基隆長庚醫院簽約合作，長庚每週派十名醫師到市立醫院看診，包含一般外科、整形外科、骨科及復健科等八個專科門診，民眾在市立醫院接受長庚醫師看診，若有必要進一步檢查再轉診長庚，省下掛號費及部分負擔的費用。

多位基隆市議員認為，基隆市的老人越來越多，要求市立醫院擔負起老人照顧責任，議員莊錦田指出，市立醫院不像診所也不像醫院，醫院內的護理之家和復健科很夯，護理之家都排不進去，很多老人都到市立醫院看慢性病、拿藥，建議轉型為慢性病醫院。

市議員張耿輝、林明智和連恩典等人表示，長照Ｃ級據點是衛生保健的第一線，但病床、醫療和專業人員都不足，很多失能長者不是送到養護中心就是要請外勞照顧，住養護中心從三萬五千元起跳，經濟壓力讓民眾喘不過氣，為了照顧老人要經常加班、做好幾份工作，建議市府興闢公有養護中心或酌予補助，減輕年輕人的經濟負擔。

呼吸病房、護理之家 年底前擴建

吳澤誠說，市立醫院除了與基隆長庚合作、加強醫療群，今年底前要擴建呼吸照顧病房、護理之家，並申請設置失智照顧團體家屋等，大幅提升復健的能量，也會連結七個行政區的復能站，慢慢轉型為長期照護醫院。

失智照顧團體家屋 申請設置中

他表示，基隆市老人約五萬六千多人，失能的約一萬二千多人，在居家或社區接受長照的有二千六百人，在機構養護的約二千人，申請看護的有三千六百人，市府將增設Ｃ級服務據點，提供健康促進服務、喘息與臨時托養功能，各區的衛生所也將改為Ｃ級服務據點，衛福部已同意補助，今年改建衛生所老人友善環境。