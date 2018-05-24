〈台北都會〉選舉固樁 柯運作4大運銷公司人事

2018-05-24

保呂瀅瀅 陳景峻與「花卉」民股溝通

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲布局選舉，也插手台北市農產、漁產、畜產、花卉四大運銷公司人事權。

據了解，花卉公司副董事長呂瀅瀅為二○一四年柯的輔選大將，但因公司鬥爭，官位不保，柯透過副市長陳景峻下週與民股溝通，於六月董事會力保；畜產公司六月也開臨時董事會，市府運作親柯的市府顧問郭萬清角逐董事長，力抗北市農會理事長莊龍彥所主導的畜產公司系統。

陳景峻坦言，將找民股溝通，市長請他處理四大公司，希望公司不要成為政治角力的場所，有爭議就處理，是要做溝通管道的協調人。 四大公司長年淪為人事酬庸單位，柯文哲三年多前安插選前力挺他的「柯家軍」，如北農公司前董事長許長仁、漁產公司董事長黃俊誠、副董事長呂瀅瀅、畜產公司前董事長郭萬清。許與郭已未在公司任職，畜產公司董事長陳憲中也將屆退，柯文哲派陳景峻協調四大公司人事。

熟悉花卉公司人士指出，呂瀅瀅未上任前，花卉公司副董事長僅是「榮譽職」，但呂以親柯人士入主花卉公司，在市府力挺下當選，以職權主導公司事務，惹得占多數的民股不滿，民股頻向市府反映；上週六董事會選出董事，呂又在官派董事名單中，引發強烈反彈。

據了解，市府內部雖有異見，但仍力保呂瀅瀅，陳景峻下週將邀集民股溝通，希望在六月三日董事會能讓呂連任副董事長。對此，陳表示，有爭議就溝通，市府派過去的人，不是要幫市長找麻煩，並強調未來總經理會找專業經理人，持續進行制度化改革。

多次與柯聯手 郭萬清可望回任「畜產」

畜產畜產公司也將於六月開董事會、重新遴選董事，由於前董事長郭萬清與市府交好，且於去年北市農會選舉時與柯文哲聯手，力抗蔡英文競選時的農產運銷團體後援總會總會長莊龍彥，市府部分人士也屬意由郭回任，不過變數仍大。

市府運作 黃俊誠3月連任「漁產」董座

至於漁產公司，知情人士指出，基層近年雖對董事長黃俊誠作風有雜音，但市府積極運作下，黃仍於今年三月董事會順利連任，預計到選後都不會動。