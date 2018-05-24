〈台北都會〉違規競選廣告 北市府月底令3天內自拆

2018-05-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年九合一選舉十一月廿四日投票，依規定投票兩個月前、各政黨初選前一個月，才能刊登照片、姓名、標語等「三點全露」的選舉廣告，但台北街頭去年底已有不少「露超過兩點」的違規競選廣告搶曝光，尤其士林北投區是違規熱點。台北市建管處昨表示，已列管一六○件違規選舉廣告，且另已拆廿二件，因各政黨初選都已結束，本月底將下最後通牒，發函參選人勒令三天內自拆，否則派員強拆，並向廣告中的參選人收取拆除費。

由建管處強拆 廣告所有人付費

建管處說，競選廣告會被發現多數是民眾檢舉，目前考慮由建管處人員帶著拆除商巡邏主要幹道及懸掛熱區直接拆除。是否推檢舉獎金？建管處說不可行。不過，市府官員透露，很多競選廣告遲遲不拆，是因參選人希望能在大選搶到好位置，坦言派員拆除時，面臨很多壓力。

記者實地走訪各交通要道，確實有很多競選廣告，其中艋舺大道、木新路、承德路、中山北路等大樓外牆炙手可熱，有些議員參選人去年即懸掛，初選結束仍繼續掛著「電話民調唯一支持」；甚至有競選廣告從二○一四年議員選舉及二○一六年立委選舉就懸掛至今，至少兩、三年。

依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，各政黨初選前一個月及大選前兩個月才可刊登競選廣告，因此多數屬違規。

建管處表示，廣告物若有參選人姓名、號次、圖像、競選項目或標語，五點超過三點露出，即認定為競選廣告，如在法定時間外刊登均須拆除，逾期未改善或補辦手續者，可處五萬元以下罰鍰；除派員拆除，也會依「台北市廣告物清除拆除刷除及遊動廣告車輛移置保管收費標準」，向廣告所有人收拆除費，「會先找廣告上的議員或參選人」。

建管處說，今年初至今，已拆除廿二件違規競選廣告，還有一六○件未拆，其中七十件已發函逾期未拆除；建管處透露，違規競選廣告最嚴重的地方是士林北投區。

未許可廣告需補正 否則也要拆

本報也發現，許多現任議員懂得遵循「三點不露」原則，而是用服務廣告、祝賀廣告搶曝光，建管處說，雖然這些不屬於競選廣告，但很多也未按照規定申請廣告許可，經查發現將要求補正，否則也會要求自拆，或建管處拆除後收費。