〈台北都會〉新北交通設施「瘦身」 年減402支

2018-05-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市許多路口設有交通標誌及號誌桿，但部分交通設施會遮蔽視線，甚至阻擋通行空間，反而成了路障。市府去年起推動交通設施「瘦身」計畫，包括減併巷弄指示牌、號誌桿基礎地下化及改設微型控制器，還給行人友善環境，累計改善近三千面標誌，並減少四○二支交通桿。

控制器微型化 避免佔路

新北市政府昨天召開道路交通安全督導會報，會中進行「交通設施瘦身成果報告」。交通局交通工程管制科科長陳建成指出，為減輕用路人視覺壓力，透過減併牌面、拆除桿件等方式，改善通行空間；此外，傳統號誌控制器的體積較大，更換成微型控制器，並將號誌桿基座地下化，避免佔用道路，另於高架橋下、光線不足或路型複雜等地點，設置亮眼的標誌，提高辨識度。

標誌改善2932面 要道為主

據統計，一年來交通設施「瘦身」共改善二九三二面標誌、減桿四○二支，其中包括拆除一九四四面、整併四九二面及調整四九六面交通指示牌，新北市主要道路都已檢討完畢。

市長朱立倫表示，經交通局、各區公所合作，道路交通設施整頓已有成效，但仍有努力空間，許多交通設施建置後，其他單位要再增設牌面或設備，必須經過二次、三次施工，影響景觀又造成擾民，他希望未來能夠協調各單位一次施工，另針對民眾私設牌面，要求權責機關加強取締，讓用路環境更安全。