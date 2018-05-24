〈台北都會〉3年69車禍 三鶯大橋改建砸24億元

2018-05-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區及鶯歌區近年蓬勃發展，往來三鶯地區的要道三鶯大橋，因橋樑老舊、動線不良，二○一五年至今已發生六十九件車禍。新北市政府與內政部營建署耗資廿四億元改建，第一階段工程今年一月開工，建置兩側機車、行人及自行車道專用道，預計二○二○年完工後，再改建主橋，還給居民安全的路。

寬度不足、汽機車未分流

新建工程處處長詹榮鋒指出，三鶯大橋最早的橋體有五十年歷史，後來拓建的橋樑也有卅年之久，目前為雙向四線車道，平均一個車道寬三．五公尺，但一般道路約四至四．五公尺寬，橋樑寬度不足，汽機車未分流，且無規劃人行及自行車空間，非常危險。此外，三鶯大橋橋體老舊，多處劣化受損，基礎裸露，鶯歌端彎道半徑小，安全性不足，汽機車常在彎道處擦撞，三峽端動線不平順、無人行道，也有安全疑慮。

3年累計92人受傷

根據警察局統計，二○一五年以來，累計有六十九件車禍，共造成九十二人受傷。再往前追溯，二○一四年曾發生死亡車禍，釀一死一傷悲劇。

邱姓市民說，三鶯大橋屢上演汽機車爭道的驚險畫面，摩托車必須在夾縫中求生存，連坐公車也不安穩，過彎時車體搖搖晃晃，整個人就快被甩飛出去，令人心驚膽戰。

詹榮鋒說，為紓解往返三鶯車流，市府興建三鶯二橋，二○一七年九月通車，分流約三成車潮，並規劃三鶯大橋改建工程，施工期間維持車輛通行，不影響交通。

工程分4階段進行

詹榮鋒表示，三鶯大橋改建工程分為四階段，第一階段在原橋兩側增設機車、自行車及行人專用道，改善汽機車混流情形，第二及第三階段採「半半施工」，兩側機車專用道完工後，輪流封閉並拆除一半的舊橋重建，提升橋樑防洪耐震能力，第四階段於鶯歌端兩側增設環河路匝道，紓解文化路交通。

預計2023年全部完工

三鶯大橋改建工程總經費約廿四億元，營建署補助七十一％，第一階段今年一月動工，目前工程進度十％，預計二○二○年完工，第二、三、四階段最快二○二○年發包，預計二○二三年全部完工。