〈北部〉（宜蘭）民進黨將徵召 黃素琴同意選羅東鎮長

2018-05-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德前妻、縣議員黃素琴，以「戰士沒有選擇戰場的權利」為由，接受支持者勸進，同意代表民進黨參選羅東鎮長；民進黨宜蘭縣黨部將召開臨時執委會，討論徵召黃素琴投入羅東鎮長選戰。

羅東鎮民進黨黨公職及輔選幹部，前晚召開地方平台會議，推舉黃素琴競選羅東鎮長；宜蘭縣議員劉添梧、羅東鎮代會民進黨團總召李錫欽、羅東鎮中山里長許桂郎等人，昨天也齊聚黃素琴服務處，共推她參選鎮長。

黃素琴說，自己已獲民進黨提名，尋求議員連任，因顧及羅東鎮發展，決定挑起重擔，改選難度較高的羅東鎮長，戰士沒有選擇戰場的權利，考量民進黨艱困選情，回應支持者期待，她必須挺身而出。

3女競逐 薛呈懿︰初衷不變 吳秋齡︰尋求突破

下屆羅東鎮長選戰，國民黨提名縣議員吳秋齡，無黨籍議員薛呈懿也成立競選羅東鎮長辦公室；黃素琴如果獲民進黨徵召，便形成「三足鼎立」；薛、黃被歸類泛綠陣營，民進黨支持者希望黃選鎮長，薛改選議員；黃素琴說，雙方仍在溝通，尚未取得共識。

薛呈懿回應，參選羅東鎮長初衷沒有改變，她宣佈參選後，越來越多人站在同陣線，共同擘劃羅東願景，將爭取更多鎮民支持；吳秋齡說，自己按照既定腳步深入基層拜訪，對手是誰不重要，最大挑戰是如何尋求自我突破。

民進黨宜蘭縣黨部去年十一月曾辦理羅東鎮長黨內初選登記，縣議員劉添梧、邱嘉進都撤回登記，只剩前縣議員謝志得堅持選到底。謝質疑黨部不提名他，卻要徵召其他人參選，違反黨內遊戲規則將提出訴訟，透過司法找回公理正義。

宜蘭縣黨部說，羅東鎮被民進黨列為特殊選區，基於勝選考量決定以徵召方式處理，才沒有提名謝志得。