〈北部〉（花蓮）玉里稻田彩繪 「熊讚」背書包揮手

2018-05-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕背著書包的台灣黑熊，在花東縱谷的玉里小鎮稻田奔跑，還伸出「熊掌」跟大家揮手！玉里鎮公所今年二月底在玉里客城橋旁農田完成插秧，打造「玉里熊讚背書包上學去」主題稻田彩繪，隨著稻子生長，現在田區已能明顯看出熊讚的可愛模樣，從空中俯瞰，玉里熊讚快樂上學的笑臉超Q萌！

興農橋可拍照 6月底收割

玉里鎮長龔文俊說，「玉里熊讚背書包上學去」稻田彩繪，採用紫稻品種「花蓮二十三號」及黃葉稻等品系，隨著稻子生長，目前空拍圖片已能看到稻田構成的美麗圖案，彩繪稻田預計六月底收割，即日起民眾到玉里「興農橋」就能看到熊讚在稻田跟大家揮手！

「玉里熊讚」在花東縱谷稻田奔跑的畫面實在太可愛，最近只要假日都會有攝影師帶著空拍機，想要為熊讚拍下美麗的「倩影」。專業空拍機玩家陳世淵說，在接近水稻成熟期、收割前的這一個月，會是風景最美的一段時間，且隨著稻子成熟，稻田的色澤還會有變化，色調也會更加飽和。

空拍玩家︰稻熟現在最美

玉里鎮公所於二○一五年十一月委託玉里高中廣告設計科學生設計「玉里熊讚」，學生競圖比賽第一名的作品由鎮公所買斷版權，為「農夫熊」造型，頭戴斗笠、手拿鋤頭，腳踩藍白拖，十足的莊稼漢，鎮公所並於二○一六年六月完成「玉里熊讚」註冊，成為玉里鎮吉祥物。

在玉里火車站的大門口，玉里熊讚超大號玻璃纖維公仔就站在門口迎賓，有拿著金針花造型、端著大碗「玉里麵」熊造型等等，成為玉里鎮觀光行銷大使，玉里鎮公所慶祝建鎮滿一百年，去年也首度在興農橋北側打造「玉里一百熊讚」稻田彩繪，同樣創造不少話題！

稻田裡的「玉里熊讚」上哪去看？鎮公所表示，彩繪稻田距離玉里火車站距離約二公里，騎自行車十分鐘可到，可於行動電話Google地圖搜尋「玉里熊讚彩繪田」即可導航抵達。