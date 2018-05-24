〈北部〉竹市首座分速彩虹跑道 東園國小啟用

2018-05-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市首座分速彩虹跑道昨天在東園國小操場啟用了，校方以顏色區分「高速公路、快車道、慢車道、行人道」四種跑道，讓想飆速、想慢跑的孩子，都能盡情在跑道上奔跑，加上全新的橡膠材質跑道，孩子跑起來開心又安全，直說，怎麼跑都舒服自在。

以顏色分快慢跑道

東園國小新完工的彩虹跑道有四色八跑道，由內而外分別是紅色的「高速公路」、黃色「快車道」、綠色「慢車道」和灰色的步行「行人道」，藉由不同顏色區分跑道速度，讓學生都覺得新奇有趣。

昨天在啟用典禮後，學校也請來田徑隊、中年級、低年級、幼兒園的學生代表站在分速跑道上進行趣味競賽跑道，由市長林智堅鳴槍後試跑，學生跑過都說很舒服，跑起來安全多了。

林智堅說，來到東園國小有如進入時光隧道般，他是東園國小卅三屆畢業校友，回到母校看著小朋友，想起當年也是穿一樣的運動服跑跳，如今母校有新的彩虹跑道，看到學弟妹開心跑跳，讓他覺得這是件重要且開心的事。

林智堅說，市府這幾年投入一億一千萬元改善廿二所學校卅幾項設施，包括操場、運動場地整建，市府團隊以執行力和決心，提升孩子的教育力，接下來還會陸續有新的學校設施完成啟用。

校長陳彩文說，學校有八十個班級，學生人數不斷增加，操場是學生最常使用的體育空間，但十五年來操場沒有大規模整修， PU跑道破損、草地也相當堅硬，下雨時易積水，孩子使用很不便，感謝市府支持且投入經費改善操場、跑道的品質，讓操場與周邊空間達到無障礙環境，且成為竹市第一座四色彩虹跑道。

另東園國小棒球隊已成立廿多年，市府與校方也規劃專屬棒球隊的「推車步道」和「跳遠沙坑」，讓棒球隊員有更全方位的訓練場地；未來操場也會開放提供居民運動使用，與社區共享。