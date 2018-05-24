〈北部〉《小檔案》詹冰 現代詩回歸本土推手

2018-05-24

詹冰，為卓蘭鎮人，出生於1921年，2004年逝世，立法院副院長蔡其昌的外公。

詹冰畢業於台中一中，後來至日本求學，本名詹益川，早期曾使用綠炎作為筆名，曾與志同道合的詩人一起創辦台灣知名的笠詩社，所發行的笠詩刊是台灣著名詩刊，致力於現代詩學回歸本土，關懷時代與社會。此外，詹冰也曾為已故國寶作曲家郭芝苑合作戲劇，包括「牛郎織女」、「許仙與白娘娘」等，是卓蘭鎮重要詩人。著有詩集「綠血球」、「實驗室」等。

（資料來源：苗縣文觀局提供，記者蔡政珉整理）