〈北部〉《桃園》說挖就挖 住戶K欣桃亂停瓦斯

2018-05-24

〔記者許倬勛／龍潭報導〕欣桃天然氣公司從昨天起至六月廿二日，沿龍潭區中正路三林段二二六巷口挖埋瓦斯管線，但當地居民昨向多名市議員陳情，抱怨欣桃「前一天通知，隔天就開挖」，未盡溝通協調責任，影響逾五十戶人家，做法讓人難以接受。欣桃對此表示，因民生路一四一巷內將設立飯店，業者提出申請安裝天然瓦斯管線，經區公所核准後施作，對於溝通不足處，已暫停施工，將與飯店召開說明會。

住在施工沿線的吳小姐表示，廿一日接到欣桃天然氣公司通知要安裝瓦斯管線，卻是隔天就準備施工，經向市議員陳情，召集住戶抗議後，欣桃才暫停施工，「說挖就挖，完全沒有考慮住戶感受！」目前欣桃的瓦斯管線及材料全擱置在道路的兩旁。

市議員徐玉樹表示，欣桃未溝通就施工無疑是便宜行事，讓居民手足無措，應該事前做好協調、邀集居民召開說明會。市議員張肇良也質疑，工程沿線有許多私人土地，欣桃應先取得地主同意，就算合法取得路權，前一天通知未免也太不講理，讓居民無從反應。

欣桃坦承確有疏失，稱是因飯店業者提出埋設管線申請，程序上都按部就班未違法，但因廿日才取得路權，與表定施工日太過接近，監工僅通知里長，未逐戶向居民說明，才會造成誤會，近期會與業者召開說明會。