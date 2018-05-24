〈北部〉《桃園》讓證據說話 陳學明獲全國鑑識楷模

2018-05-24

〔記者李容萍／中壢報導〕刑事鑑識近年成為刑案偵辦的關鍵角色，鑑識人員從現場採取微物跡證、分析ＤＮＡ、指紋或擊發彈道等證據，往往成為破案關鍵；中壢警分局偵查佐陳學明從警廿三年，從事鑑識工作近十年來，每年經手案件逾二百件，績效卓著，經市警局推薦當選全國僅八個名額的第十一屆全國刑事鑑識楷模，實屬不易。

四十三歲的陳學明從基層派出所員警做起，當過偵查隊員，因發現許多重大刑案、性侵案、重大竊案等破案關鍵來自鑑識採證而轉往鑑識工作，而中壢轄區治安繁雜，每年經手超過二百件案件，件件皆需明察秋毫卻樂此不疲。

玻璃裂、死者有瘀傷 查出人為致死

陳學明說，遇到案子現勘採到跡證，因此破案獲得成就感。他印象最深的是去年中壢區發生年輕男子從五樓租屋處墜落二樓雨遮的命案，當時大家都以為是意外，但從鑑識過程中發現窗戶玻璃有破裂，且死者身上有瘀傷、衣物遭拉扯，追查後果然發現死者竟是被人從窗戶丟出致死而破案。另有一件派出所員警轉報車禍，經現場採證發現死者是遭人毆打致死，也因鑑識工作而讓死者伸冤。

陳學明說，鑑識人員秉持科學辦案精神，但「讓證據說話」的鑑識工作可不輕鬆且具危險性，曾碰到墜樓案得冒險在大樓上攀爬女兒牆採證，且每天碰觸粉塵、化學藥劑，多少對身體健康有影響，但只要鑑識能建功，就算積功德、更有成就感。