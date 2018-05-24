〈北部〉《桃園》中大、壢新醫攜手 投入慢性病研究

2018-05-24

〔記者李容萍／中壢報導〕中央大學、壢新醫院成立「中大壢新聯合慢性病研究中心」，昨由中大校長周景揚、壢新醫院院長黃忠智等人揭牌，雙方將共同發展產官學合作平台，延攬優秀專業人才，以預防醫學和精準醫學為重心，邁向先進的生醫研究。

策略聯盟 進行118研究計畫

周景揚表示，中大與壢新醫院從二○○六年簽訂「策略聯盟協議」開始合作，二○一一年挹注經費進行研究合作，累計核撥六千四百萬元，支持一百一十八個研究計畫，新揭牌的「中大壢新聯合慢性病研究中心」主任、副主任，分由中大生醫理工學院院長徐沺、壢新醫院副院長吳清平擔任。

穿戴式復健 感測資料回傳

提及研究成果，黃忠智說，多數的復健治療都需要在醫療院所執行，但許多患者因交通、行動不便，甚至經濟因素，無法長期到醫院復健。該院復健治療中心、中風醫療中心結合中大資訊工程、電機工程系共同研發「智慧穿戴式遠端中風復健系統」，藉由裝置內的多種感測器，將患者動作時的感測器資料回傳分析，再藉由醫院後台資料庫，讓醫師了解患者的復健狀況並輔助患者進行後續復健方案，如此一來，患者可在家自行復健，也減少醫院復健師的人力成本。

乳房掃描 擺脫擠壓胸部

另外，乳癌篩檢的婦女乳房攝影檢查，常因機器用力擠壓胸部，女性朋友因為疼痛而懼怕或不願進行檢查，壢新醫院乳房外科主任許雅芬與中大機械工程系教授潘敏俊共同研發「臥床式擴散光學斷層掃描系統」，以近紅外光擴散光學斷層掃描技術的基礎，開發非接觸式環形掃描裝置，研發出的光學斷層掃描系統以取得功能性影像，提高乳房病灶的檢知率與受檢者接受度，進而增加篩檢率，這項研發成果並獲二○一六台北國際發明暨技術交易展競賽金牌獎，已取得專利，正進行臨床試驗。