〈北部〉《桃園》去年農博參觀人次「膨風」？ 鄭文燦：算法不同

2018-05-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園農業博覽會於十三日結束，四十天展期統計有三百三十九萬餘人次參觀，這與去年試營運僅廿三天、就達一二九八萬人次天差地遠，甚至比去年五月一日單日的參觀人次來得少；議員林政賢昨質詢抨擊桃園農博花了八．五億元，還動員民代、里長、社團安排參觀團體，參觀人次卻慘輸去年，莫非是去年「灌水灌過頭」；市長鄭文燦對此表示，數字的差異是因計算方法不同，去年是由各個進出口按人次統計，今年則採用人流的IOT科技。

今年首採IOT科技算法

鄭文燦說，以前舉辦大型活動，都會在出入口由工作人員按計數器來計算人數，難免會有誤差。他解釋，市府因此決定今年農博採用比較科學的人流IOT科技計算；市府新聞處長張惇涵指出，人流的IOT科技是以十二處人流監測系統及中華電信手機使用流量推估，具有相當準確度，未來活動都會採用。

林政賢說，去年農博試營運只有廿三天，創下一二九八萬參觀人次，單單五一勞動節當天就創下「五百萬人次」，反觀今年的農博從四月四日到五月十三日，長達四十天的展期只有三百三十九萬餘參觀人次，還不如去年勞動節的單日參觀人次。

林政賢說，以市府公布的數字，去年平均每日參觀人次為五十六萬四三四七，今年為八萬四七五○，去年每日參觀人次是今年的六．七倍，若以每人次消費一百元計算，去年廿三天創造近十三億元業績，今年四十天只有三．三九億元，兩相比較，今年的農博成效只能用悽慘來形容，這樣的狀況不是今年辦得太差，就是去年灌水灌過頭。

議員不解概算怎比手按強

林政賢也說，市府的解釋說法實在太牽強，所謂的人流系統就是從每個時段進出人次，來推估全部進出場人次，而「中華電信手機使用推估」是以中華電信佔電信業比例，以中華電信通話、上網頻率反推現場民眾數量，這兩種方式只能說是概算，計算出來的誤差值肯定比現場派工讀生點人頭按鈕的方式來得大。去年的農博號稱有一千三百萬人次參觀，單單五一勞動節當天就有五百萬人次，扣除長期在外、臥病在床者，幾乎是當天有高達六成的台灣人跑來桃園看農博，「這樣的數據不是灌水是甚麼？」