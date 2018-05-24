〈北部〉上課防失智 93歲嬤快樂當學生

2018-05-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台灣失智症人口有廿七萬人，花蓮估計有超過三千人，平均每百人就有一人，年紀愈大比例愈高！花蓮門諾基金會設置「瑞智學堂」，每梯次十二堂課程，讓長輩透過團體活動練習「持續專注力」，延緩失智症發生，吉安、美崙、東昌學堂昨舉辦結業式，九十三歲阿免阿嬤說，來上課很好、認識新朋友很開心。

花蓮瑞智學堂 免費參加

吉安鄉的瑞智學堂有八位老學生參加，門諾基金會督導毛儀君還把長輩的活動照片剪貼成「紀念冊」送給阿公阿嬤，大家都很開心！其中九十三歲阿免阿嬤是「模範生」，每週課程都來報到，和老師、同學一起學手工藝、做體操，編織蚱蜢、沙包，還喜歡跟「同學」聊阿公阿嬤經，她說兒子很鼓勵她來上課，年紀這麼大還可以出來交朋友，身體才會健康。

督導毛儀君說，家中如有長輩出現「容易忘記自己說過的話、做過得事」，而且重複一直說相同的內容，就有可能罹患失智症。

吉安人口八．三萬人，六十五歲以上老人一．二萬人，目前設有二個瑞智學堂，分別在吉安活動中心、吉安東昌中心，每個學堂固定約十名長輩參加每週一到二次的課程，每次上課兩小時，希望長輩多出門活動，增加更多的社交刺激，延緩失智症狀惡化，並減輕照顧者的壓力。

毛儀君強調，基金會於美崙、吉安、東昌、新城、秀林都有瑞智學堂，經費由企業募款、基金會捐助開辦，下一梯次認知課程將在六月開辦，歡迎家中符合輕度知能障礙、失智症且持續就醫、可獨自參加團體活動的長輩可免費報名，電話03-8542355分機12。