〈北部〉（宜蘭）9年來最「旱」 舊烏石港遺址見底

2018-05-24

水位降逾70公分 底土龜裂

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「水怎麼見底了？」宜蘭縣蘭陽博物館前的舊烏石港遺址，今年因雨水不足，水位下降逾七十公分，見底的土塊還出現龜裂，引起遊客擔憂；蘭博館館長陳碧琳說：「這是開館九年以來，第一次看到這種現象。」不過，昨天中午下了場大雨，應該能多少回注一些池水。

蘭博前方的舊烏石港遺址，是宜蘭縣列管的文化景觀，溼地生態豐富，水域面積達十一公頃，池水主要由雨水、湧泉及溪水挹注，幾乎終年不枯。但近日有遊客發現，平常滿水的濕地，最近水位探底，還出現龜裂土塊，有遊客驚訝說：「怎麼不缺水的宜蘭，也會出現乾旱？」

蘭博館長︰祈雨舞請準備

「祈雨舞請準備。」陳碧琳在臉書貼文，今年會不會是「空梅」？近期連續乾燥，濕地水源短缺，水位下降，開館九年以來首見的旱。很多遊客也擔心，烏石港遺址有水鳥、魚群、水生植物，眼見池底乾涸，影響濕地生態，還希望「雨婆婆」快點來。

陳碧琳說，頭城從農曆年後，只下過幾次雨，因雨量少，烏石港遺址水位持續下探，為了避免水位探底，目前已將排水孔關閉，不讓池水乾涸，還好昨天中午下了場大雨，多少能回注些池水。蘭博研究員林正芳說，他在蘭博工作多年，還是第一次看到遺址見底，真的非常詭異。

依據氣象資料，宜蘭縣今年一月至昨日止，降雨量五六五．四毫米，比去年一月至五月的四二○．四毫米還多，但旱象卻比去年明顯。宜蘭氣象站主任王耀華解釋，去年一至五月降雨分布平均，每月至少都有七十毫米降雨；今年降雨量集中在一月，光一月份就下三八八．八毫米，五月僅有十八毫米。

王耀華坦言，今年受反聖嬰現象影響，使得降雨量偏少，但近期將有一波鋒面抵台，應能稍微緩解宜蘭旱象，但預估六月份降雨量，還是會比往年低。