〈北部〉苗市「後花園」道路不平 前瞻補助改善

2018-05-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市新英、新川里一帶為淺山丘陵、自然風景秀麗，經苗市公所長年營造，規劃健走、自行車步道，供民眾運動休憩，為「苗栗後花園」；但區內山區產業道路，多年來缺乏整體維護，坑坑疤疤，苗市公所提報前瞻計畫，共獲近六千萬元補助，著手改善「羊寮坑」、「麻園坑」、「伯公坑」三條產道廿多公里路面品質。

將補助6千萬 改善3道路路面

新英、新川里位處苗栗市西隅，臨界後龍鎮、西湖鄉，為淺山丘陵地形、自然風景秀麗，早年酪農興盛，有苗栗小瑞士美稱；市公所陸續規劃自行車道、健行步道，供民眾運動休憩，營造為苗栗後花園。但區內道路，多處出現柏油瀝青鋪面龜裂，或「補丁」凹凸不平的情形，影響用路人或運動休憩民眾的行路安全。

苗栗市公所工務課長郭政鑫表示，區內多為山區產業道路，早年向水保局爭取經費補助作業，但水保局於十年前起，不再編列地方鄉鎮市公所此補助項目，公所雖每年都有編列挖掘道路基金預算，但幾乎都用於市區道路養護，山區產業道路僅能簡單修補，以致路面品質不佳。

郭政鑫說，公所遂透過前瞻計畫，提報「苗栗市羊寮坑綠蔭廊道串聯工程」、「苗栗市麻園坑提升道路品質工程」、「苗栗市伯公坑到電台道綠蔭廊道串聯工程」，總共爭取到近六千多萬元補助，將陸續針對區內廿多公里道路進行改善。

郭政鑫說，麻園坑部分，工程已進場施做，進度五十％；羊寮坑部分，於日前代表會定期會已同意墊付；伯公坑道部分，已進行設計初圖審核。