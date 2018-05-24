〈北部〉竹北人怒下通牒 28日封垃圾掩埋場路

2018-05-24

垃圾堆積如山 再不解決將禁行

〔記者廖雪茹／竹北報導〕忍無可忍！不滿新豐、竹北區域垃圾掩埋場垃圾堆積如山，累計暫置約一萬三千噸，加上管理不當屢遭偷倒，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方等人到場聲援當地居民的抗議行動；竹北市長何淦銘與地方人士當場下最後通牒，請縣府在廿八日前提出具體解決對策，否則將掩埋場封路，不准任何車輛進場。

環局長：已擬短中長期計畫改善

縣府環保局長黃士漢說，縣府已研擬短中長期計畫，朝興建自有廢棄物處理設施方向而努力，其中新豐、竹北掩埋場活動再利用計畫評選規劃中，並準備辦埋堆置垃圾打包減容計畫。將持續與竹北地方溝通、協調。

新豐、竹北垃圾掩埋場因西濱公路台六十一線施工，正門已拆，但廿四小時有新豐鄉公所清潔隊員值班，但在清明連假期間，遭偷倒大量營建廢棄物，地方質疑管理不當。

竹北市長何淦銘昨天上午十點邀集議員、代表會和里長們現勘垃圾掩埋場，鄭朝方與縣議員參選人王誠緯、張珈源、市代參選人蔡蕥鍹等人，到場聲援當地居民大聲抗議。

鄭朝方：縣長應拿出魄力解決

鄭朝方說，竹縣垃圾問題非常嚴峻，造成水源區和各鄉鎮市污染，縣府責無旁貸，縣長應該要拿出決心和魄力，即刻處理；他認為，唯有透過區域平台的治理，在焚化爐歲修時期彈性調度，未來當選縣長，他必定偕同竹桃苗等縣市首長共同研商，妥善處理。

尚義里長曾福、上義社區理事長童哲燦痛批，縣府多次跳票，之前曾允諾會去化囤積的垃圾，結果卻越堆越多，還因管理不當，屢遭偷倒廢棄物，欺騙老百姓！

蒼蠅滿天飛 衛生堪慮 居民受夠了

「我們不是垃圾人！」掩埋場周邊居民出示黏滿蒼蠅的捕蠅紙，抱怨一天十張黏滿還不夠，環境衛生堪慮！

竹北市代表幾乎全員到齊，主席林啟賢表示，既然縣府迄今仍無法解決垃圾問題，地方全力支持封閉掩埋場通道。縣議員鄭美琴也說，若鄉親欲到縣府抗議，她願意帶頭。

環局：持續尋求垃圾跨區處理

環保局秘書郭維珍現場表示，縣長邱鏡淳很努力在處理垃圾問題，除竹市府提供每日焚化量一百五十噸，苗栗竹南每日六十噸，並持續尋求垃圾跨區處理。邱鏡淳多次拜會環保署長李應元，並拜會新竹市與苗栗縣，向中央及有焚化爐縣市請求協助。